Общество 03.06.2026 в 10:11

В Бурятии родителей оштрафовали на 30 тысяч за покатушки отпрысков

В полиции рассказали, как борются с несовершеннолетними водителями
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии родителей оштрафовали на 30 тысяч за покатушки отпрысков

В Бурятии сотрудники ГАИ пресекли две опасные поездки, в которых участвовали несовершеннолетние. В обоих случаях к административной ответственности были привлечены родители, позволившие детям сесть за руль мотоциклов.

Первый инцидент произошёл в селе Турунтаево Прибайкальского района.

- Инспекторы ДПС остановили для проверки мопед «Орион», которым управлял 16-летний подросток без водительских прав. В отношении него был составлен административный протокол. Кроме того, штраф за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, получила его мать. Ей придется заплатить 30 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Второй случай произошел в Иволгинском районе. За рулём мотоцикла «Кросс» находился 18-летний водитель, а его 14-летний брат был пассажиром. Оба нарушителя были без мотошлемов. Их отец пояснил полиции, что купил мотоцикл для езды исключительно на территории фермы, тем не менее, протоколы были составлены как на него самого, так и на старшего сына.

- Во время разбирательств со всеми участниками происшествий были проведены беседы. Родителям напомнили, что нахождение юных водителей за рулём без навыков вождения и законных оснований создаёт серьёзную угрозу жизни и здоровью как для них самих, так и для других участников дорожного движения. Подросток, не прошедший обучение в автошколе и не сдавший экзамены, не способен правильно оценивать дорожную обстановку, рассчитывать скорость и тормозной путь, - подчеркнули в полиции.

Фото: МВД РБ

Теги
мотоциклист

Все новости

В Бурятии пройдет Всероссийская массовая велосипедная гонка
03.06.2026 в 16:48
В Улан-Удэ уклонист два года скрывался от армии, а потом неожиданно написал явку с повинной
03.06.2026 в 16:00
В Бурятии банки оштрафуют за платное навязывание финансовых услуг
03.06.2026 в 15:37
В пригороде Улан-Удэ начала проваливаться новая дорога к детсаду
03.06.2026 в 15:11
Две школы Бурятии выиграли по 200 тысяч рублей
03.06.2026 в 15:01
В Бурятии очень активно покупают частные дома
03.06.2026 в 14:44
Экс-депутат из Бурятии рассказала о жизни в прифронтовом Токмаке
03.06.2026 в 14:29
В Улан-Удэ определят лучших электриков, штукатуров и сварщиков
03.06.2026 в 14:00
Власти отказывались расселять многоэтажку в Улан-Удэ, несмотря на угрозу обрушения
03.06.2026 в 14:00
Жителям Забайкалья разрешили ходить в леса
03.06.2026 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В Улан-Удэ уклонист два года скрывался от армии, а потом неожиданно написал явку с повинной
Что заставило молодого человека внезапно раскаяться - неизвестно
03.06.2026 в 16:00
Две школы Бурятии выиграли по 200 тысяч рублей
Они приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов для детей и молодёжи
03.06.2026 в 15:01
В Бурятии очень активно покупают частные дома
Управление Росреестра по РБ сообщило о динамичном росте сделок с недвижимостью в регионе
03.06.2026 в 14:44
Экс-депутат из Бурятии рассказала о жизни в прифронтовом Токмаке
«Света нет, бензин по 120 рублей с рук», - пишет Оксана Бухольцева
03.06.2026 в 14:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru