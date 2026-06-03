В Бурятии родителей оштрафовали на 30 тысяч за покатушки отпрысков

В Бурятии сотрудники ГАИ пресекли две опасные поездки, в которых участвовали несовершеннолетние. В обоих случаях к административной ответственности были привлечены родители, позволившие детям сесть за руль мотоциклов.

Первый инцидент произошёл в селе Турунтаево Прибайкальского района.

- Инспекторы ДПС остановили для проверки мопед «Орион», которым управлял 16-летний подросток без водительских прав. В отношении него был составлен административный протокол. Кроме того, штраф за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, получила его мать. Ей придется заплатить 30 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Второй случай произошел в Иволгинском районе. За рулём мотоцикла «Кросс» находился 18-летний водитель, а его 14-летний брат был пассажиром. Оба нарушителя были без мотошлемов. Их отец пояснил полиции, что купил мотоцикл для езды исключительно на территории фермы, тем не менее, протоколы были составлены как на него самого, так и на старшего сына.

- Во время разбирательств со всеми участниками происшествий были проведены беседы. Родителям напомнили, что нахождение юных водителей за рулём без навыков вождения и законных оснований создаёт серьёзную угрозу жизни и здоровью как для них самих, так и для других участников дорожного движения. Подросток, не прошедший обучение в автошколе и не сдавший экзамены, не способен правильно оценивать дорожную обстановку, рассчитывать скорость и тормозной путь, - подчеркнули в полиции.

Фото: МВД РБ