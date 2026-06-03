В Бурятии появятся новые объекты здравоохранения

В Бурятии в этом году появятся новые объекты здравоохранения, а также капитально отремонтируют ряд медучреждений. Работы проходят в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Так, в 2026 году в республике возведут врачебную амбулаторию Городской больницы №4 в селе Эрхирик, филиал Городской поликлиники № 3 в поселке Сосновый, приёмное отделение РК БСМП им. В.В. Ангапова, центр протезирования в Улан-Удэ, поликлинику Курумканской ЦРБ. А капитальный ремонт пройдет в Кяхтинской ЦРБ и ФАП села Адамово Баргузинского района.

Житель села Курумкан Хобито Базаров рассказал, что капитальное строительство поликлиники позволит получать медицинскую помощь в одном месте:

«Я очень рад, что строительство новой поликлиники в нашем районе идёт к завершению. Скоро у нас будет красивое просторное здание с новым оборудованием, мебелью. Нам не нужно будет ходить в соседнее здание, чтобы сделать процедуры, — всё будет в одном большом здании, рядом, в шаговой доступности. Радуюсь за всех нас — жителей, врачей и медицинских сестёр. Мы много лет ждали такого события и ждём открытия с большим нетерпением».

Фото: минздрав Бурятии