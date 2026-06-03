В Улан-Удэ незаконные парковки выискивает система контроля «Дозор»

Не дремлющая система автоматического контроля «Дозор» в Улан-Удэ выявила сотни нарушителей и выявила 407 фактов неправильной парковки – и это только за один месяц май, сообщили в Комитете муниципального контроля.

- Мы напоминаем, что парковка автомобилей запрещена в местах, предназначенных для отдыха и безопасности жителей. К ним относятся газоны, пешеходные дорожки, а также детские и спортивные площадки.

Штрафы за нарушение от 3 тысяч рублей для физических лиц до 30 тысяч для юридических.

- Каждый неправильно припаркованный автомобиль не только портит вид и элементы благоустройства нашего города, но и создаёт угрозу безопасности пешеходов, особенно детей. Давайте вместе заботиться о чистоте и порядке, - подчеркнули в комитете.

Фото: Комитет муниципального контроля