В Улан-Удэ 78-летнего пенсионера обманули при покупке внедорожника

Очередной случай мошенничества, связанный с продажей автомобиля через интернет, произошел в Улан-Удэ. 78-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о хищении у него 146 тысяч рублей.

Пенсионер нашел объявление о продаже внедорожника на сайте бесплатных объявлений. Стоимость автомобиля была 650 тысяч рублей.

- После звонка по указанному номеру, общение с продавцом продолжилось в одном из мессенджеров. Мужчину убедили отправить фотографии своего паспорта и водительского удостоверения, а также внести предоплату за участие в торгах. Потерпевший перевел 146 тысяч рублей на предоставленный номер счета, однако после получения денег мошенник перестал выходить на связь, а вся история переписки была удалена, - сообщили в полиции республики.

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