В бурятском техникуме разводят страусов и кроликов

Накануне министр образования и науки республики Валерий Поздняков посетил с рабочим визитом Хоринский филиал Бурятского республиканского индустриального техникума. Это учебное заведение выпускает сварщиков, поваров-кондитеров и мастеров сельскохозяйственного производства.

Здесь есть свое учебно-подсобное хозяйство (учхоз). Студенты филиала собственноручно выращивают овощи: картофель, капусту, свёклу, морковь, перцы и кабачки. А в прошлом году здесь впервые решились на эксперимент — посадили кукурузу. На летний период филиал трудоустраивает студентов на неполный день для работы на огороде.

Но самое интересное — животноводческая часть. На территории хозяйства содержатся КРС, свиньи, лошади, кролики и даже экзотика – страусы.

«Сегодня учхоз – настоящая точка притяжения для всех хоринцев. Сюда приезжают семьями на экскурсии: посмотреть на животных, покататься верхом на лошади, покормить страусов и кроликов. Это не просто учебная база, а значимый социальный и досуговый центр для всего района. Такие проекты показывают, как система профобразования может быть полезна далеко за рамками учебных программ», - прокомментировал Валерий Поздняков.



