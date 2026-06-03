На берегу Байкала встретили самца в брачном наряде

В конце мая в Чивыркуйском заливе, на берегу бухты Монахово, инспекторам Забайкальского нацпарка повстречалась белокрылая цапля. Сотрудники Заповедного Подлеморья уточнили, что это был взрослый самец в брачном наряде. Второе русское название этого вида – китайская прудовая цапля.

- На Байкале это залетный вид, который впервые был встречен в июне 1998 года, спустя девять лет в дельте Селенги, а затем в конце июня 2009 г. в бухте Покойники на территории Байкало-Ленского заповедника, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

Вид населяет Южный и Восточный Китай, запад Северной Кореи, встречается на юге Приморья и берегах озера Ханка. В Китае гнездится отдельными парами в колониях других цапель.

- Эти птицы ведут скрытный образ жизни, предпочитая селиться на заросших водоемах, где питаются рыбой, лягушками и водными насекомыми, - добавили в нацпарке.

Фото: Александр Ананин, Андрей Разуваев, сотрудники отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье».