В Бурятии ожидается похолодание на 10 градусов

Сегодня вечером, 4 июня, в Бурятии обещают резкое ухудшение погоды. По юго-западной территории, 5-6 июня – по всей республике, и 7 июня по крайнему северу, ожидаются дожди.

Местами пройдут сильные дожди, грозы, возможен град, а 6-7 июня в горах севера – мокрый снег.

Вместе с этим усилится северо-западный ветер до 20 метров в секунду, при грозах до 24 м/с. Температуры воздуха понизится на 10 и более градусов.

Фото: loon.site