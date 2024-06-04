Общество 04.06.2024 в 14:29

Двум категориям россиян разрешат выход на пенсию с 50 лет

Это преподаватели в колледжах и сотрудники пожарной службы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Двум категориям россиян разрешат выход на пенсию с 50 лет

Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным Вооруженных сил России могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет. Такие предложения обсуждают в Госдуме, рассказала в интервью агентству «Прайм» директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Педагоги СПО сейчас не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, поскольку по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними. В колледжах и техникумах это невозможно, ведь даже после 9 класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем уже по 18.

Что касается армейских пожарных, то им приходится работать в тех же неблагоприятных условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы.

Они точно так же теряют трудоспособность в этой сфере задолго до общего пенсионного возраста, однако права на досрочную пенсию у них нет. Законодатели решили добиться равных условий для указанных категорий работников, резюмировала эксперт.

 

Фото: Социальный фонд Бурятии

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