Врачи из Бурятии стали героями Первого канала

Врачи РКБ им. Н.А. Семашко приняли участие в программе на Первом канале. 5 июня сердечно-сосудистый хирург Абир Базыржапов и анестезиолог-реаниматолог Анатолий Павлов стали участниками передачи «Жить здорово» с ведущей Еленой Малышевой.

Врачи из Бурятии рассказали о проведенной в Республиканской больнице пять лет назад сложнейшей кардиохирургической операции, спасшей жизнь молодой девушки. Сама девушка также приехала на съемку, чтобы поблагодарить своих спасителей.

- История случилась пять лет назад. В больницу была доставлена 30-летняя девушка, пострадавшая в ДТП. У нее были многочисленные переломы, закрытая черепно-мозговая травма, но самое опасное – травматический разрыв нисходящего отдела аорты. Менее половины всех пациентов с разрывом аорты прибывают в больницу живыми, а смертность может достигать 54% за 6 часов и 76% через 24 часа после начала заболевания, - комментируют в пресс-службе РКБ.

В течение трех часов кардиохирургическая бригада РКБ им. Н.А. Семашко спасала жизнь девушки, проводя первую в истории Бурятии подобную операцию именно на работающем сердце. Этот уникальный случай подтвердил в очередной раз профессиональность наших врачей, готовых в любую минуту вступить в схватку за жизнь человека, который находится буквально «на волоске».

- Девушка была выписана в удовлетворительном состоянии уже на 16-е сутки. Сейчас она живет в п. Усть-Баргузин, полностью восстановилась после обширных травм и сложнейшей операции, родила прекрасного здорового ребенка. Данный клинический случай был представлен на всероссийский конкурс премии «Призвание» в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», где Елена Малышева является одним из организаторов. Работа хирургов Бурятии настолько понравилась жюри, что было принято решение рассказать о ней в эфире Первого канала.

Фото: РКБ им. Семашко