Общество 07.06.2024 в 11:34

Для жителей Бурятии открылась виртуальная выставка, посвященная истории БАМа

На ней можно ознакомиться с книгами по истории самой масштабной стройки 20 века
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для жителей Бурятии открылась виртуальная выставка, посвященная истории БАМа

В преддверии юбилея с начала строительства БАМа, который состоится 8 июля, Национальная библиотека подготовила виртуальную выставку (возрастное ограничение 6+).

На ней можно ознакомиться с книгами по истории самой масштабной стройки 20 века, и посмотреть документальные фильмы.

В книжный обзор вошли больше 10 изданий, среди них есть научные и научно-популярные, а также книги, написанные очевидцами событий. Например, автор книги «Золотая стыковка» о последних перегонах БАМа — журналист читинской газеты «Забайкальский рабочий» Анатолий Снегур, посвятивший БАМу многие годы. О бойцах ударных отрядов, строителях, изыскателях, комсомольских вожаках пишет в «Магистрали моей молодости» известный в Бурятии комсомольский комиссар, один из учредителей общественной организации «Ветераны комсомола Бурятии» Баир Балбаров. Его воспоминания отличает, с одной стороны, добротность и основательность, а с другой — особое теплое чувство, с которым он говорит о своих соратниках.

Посмотреть уникальные фотографии из семейных архивов бамовцев, из архивов Северобайкальска, Северо-Байкальского и Муйского районов Бурятии можно в альбоме «В сердце моем БАМ». Также доступен к просмотру документальный фильм «Золотое звено» из архивов Гостелерадиофонда, снятый в 1985 году.

Ознакомиться с выставкой можно на сайте Национальной библиотеки РБ в разделе «Новости» - «Выставки online».

Байкало-Амурская магистраль – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность магистрали – 4300 километров.

За всю историю ее строительства в нем участвовали свыше 2 миллионов человек. Строительство БАМа привлекло массовый приток рабочей силы из разных частей СССР.

Рабочие формировали большинство населения построенных ими городов и поселков. БАМ был самым финансово затратным проектом за время всей Советской истории. Строительство центральной части железной дороги, проходившее в сложных геологических и климатических условиях, заняло более 12 лет.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Национальная библиотека РБ

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