Общество 24.06.2024 в 09:00

Права отца на детей после развода с женой

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Права отца на детей после развода с женой
Pixabay

Вопрос: «Какие права есть у отца детей, если после развода они живут с матерью?»

Юлия Александровна Т.

В соответствии со статьей 24 Семейного кодекса РФ, если между родителями ребенка или детей при начале бракоразводного процесса отсутствует согласие относительно места проживания несовершеннолетних, этот вопрос отдается на рассмотрение суда.

Отец ребенка имеет право участвовать в выборе образовательной организации, спортивной секции или кружка по интересам. Он имеет право и обязан воспитывать ребенка, то есть проводить с ним беседы, влиять на его поведение, проверять выполнение уроков, заниматься вопросами его обучения в школе.

Отец ребенка имеет право получать информацию о состоянии его здоровья, посещать ребенка в медицинском учреждении, общаться с врачами, приобретать лекарственные препараты, обеспечивать организацию лечения.

Естественно, у отца остаются права на встречи с ребенком.

Никто не может воспрепятствовать отцу в этих встречах, если он не лишен родительских прав. При этом в некоторых случаях встречи могут устанавливаться в судебном порядке, если мать препятствует их добровольному проведению, и тогда судебные приставы-исполнители будут обязаны обеспечить проведение данных встреч. Соответственно, отец имеет право и на проведение досуга со своим ребенком.

Кроме того, отец дает согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы страны. Он может представлять его интересы в судебных инстанциях и органах власти и управления. В случае нарушения матерью прав и законных интересов ребенка, отец обладает правом настаивать на лишении матери родительских прав или на изменении места проживания ребенка в судебном порядке.

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