В Бурятии бухгалтер предприятия оставил женщину без алиментов

В Бурятии транспортная прокуратура помогла матери двоих детей взыскать задолженность по алиментам. Общая их сумма составила более 190 тысяч рублей.

Как рассказали в Байкальской транспортной прокуратуре, жительница Таксимо и мать двоих детей в возрасте 2-х лет не получала алименты от бывшего супруга - работника предприятия железнодорожного транспорта.

- В действиях бухгалтера организации, на которую возложены функции по расчету и удержанию алиментов из зарплаты работников предприятий ж/д транспорта, были выявлены факты неисполнения требований судебного пристава-исполнителя по удержанию долга. В связи с этим прокуратура внесла представление начальнику структурного подразделения указанной организации, - прокомментировали в транспортной прокуратуре.

Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо организации было привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве. Ему назначен штраф.

Фото: loon.site