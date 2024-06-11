Общество 11.06.2024 в 12:58

В Бурятии вор забрал «плохо» лежащую в огороде бензопилу

Присмотрел днём, а пришёл за ней ночью
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии вор забрал «плохо» лежащую в огороде бензопилу

Накануне утром, выйдя в свой огород, житель села Курумкан не досчитался дорогой бензопилы, еще вчера вечером оставленной в огороде. Спустя полчаса он уже писал заявление о краже в местной полиции.

Получив ориентировку на предполагаемого злоумышленника, наряд вневедомственной охраны Росгвардии приступил к отработке улиц.

- Вскоре на соседней улице был замечен мужчина, схожий с приметами в ориентировке. При проверке его документов выяснилось, что именно этого мужчину подозревает хозяин похищенного имущества, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Как оказалось, 52-летний местный житель ранее работал у потерпевшего. Ночью он проник во двор к бывшему работодателю через заднюю дверь в огороде и украл бензопилу.

- Задержанный был доставлен в отдел полиции. Похищенный инструмент, стоимостью 40 тысяч рублей, был обнаружен у него дома и возвращен владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии

Теги
кража полиция пила воровство

Все новости

В 102 микрорайоне Улан-Удэ восстанавливают размытые участки дорог
11.06.2024 в 16:07
29 июня в Улан-Удэ пройдет масштабный фестиваль «День молодежи»
11.06.2024 в 15:45
Социальный фонд в Бурятии «сливал» персональные данные мошенникам
11.06.2024 в 15:07
Клещи в Бурятии покусали уже около 2-х тысяч человек
11.06.2024 в 14:29
В Бурятии родился крупный малыш-богатырь
11.06.2024 в 14:14
Будка от Игоря Марковца
11.06.2024 в 13:43
К проливному дождю в Бурятии добавится град
11.06.2024 в 13:40
В кабанском селе Каменск может появиться красивый парк Победы
11.06.2024 в 13:34
В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства» от Корпорации МСП
11.06.2024 в 13:19
Третий мост в Улан-Удэ оказался причиной затопленных улиц
11.06.2024 в 13:18
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июня

Читайте также
Социальный фонд в Бурятии «сливал» персональные данные мошенникам
Его недобросовестный сотрудник за это оказался под следствием
11.06.2024 в 15:07
В Бурятии родился крупный малыш-богатырь
Его рост достигает почти 60 см
11.06.2024 в 14:14
Будка от Игоря Марковца
В Улан-Удэ спортшкола депутата-ушуиста препятствует открытию частной поликлиники
11.06.2024 в 13:43
К проливному дождю в Бурятии добавится град
В республике передали штормовое предупреждение
11.06.2024 в 13:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru