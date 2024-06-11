В Бурятии вор забрал «плохо» лежащую в огороде бензопилу

Накануне утром, выйдя в свой огород, житель села Курумкан не досчитался дорогой бензопилы, еще вчера вечером оставленной в огороде. Спустя полчаса он уже писал заявление о краже в местной полиции.

Получив ориентировку на предполагаемого злоумышленника, наряд вневедомственной охраны Росгвардии приступил к отработке улиц.

- Вскоре на соседней улице был замечен мужчина, схожий с приметами в ориентировке. При проверке его документов выяснилось, что именно этого мужчину подозревает хозяин похищенного имущества, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Как оказалось, 52-летний местный житель ранее работал у потерпевшего. Ночью он проник во двор к бывшему работодателю через заднюю дверь в огороде и украл бензопилу.

- Задержанный был доставлен в отдел полиции. Похищенный инструмент, стоимостью 40 тысяч рублей, был обнаружен у него дома и возвращен владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии