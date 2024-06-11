Третий мост в Улан-Удэ оказался причиной затопленных улиц

В МЦУ города Улан-Удэ попытались объяснить причину образования больших луж. По мнению чиновников она оказалась в строительстве новых объектов.

- Продолжается строительство третьего моста в Октябрьском районе на улице Трубачеева-Сахьяновой. Именно здесь находится главный принимающий узел ливневной канализации со всего района. На время строительства он отключен, чтобы не затапливать территорию стройки, в следствии чего при сильных дождях накапливается вода на дороге. Вакуумки с этим справляются по мере своих сил, - сообщают в телеграмм-канале Муниципального центра управления Улан-Удэ.

Из-за переполнения этого узла вода не сразу уходит с основных магистралей Октябрьского района – в итоге подтапливаются улицы Терешковой, Бабушкина и другие.

- На Восточных воротах будут расширяться принимающие точки ливневок, так как не хватает их мощности для увода большого потока воды. По Форуму будут также приняты меры. На улице Геологическая вода общим потоком приходит с 100-х кварталов и мкр. Горького – будут приняты меры по перехвату ливневками после завершения ремонта дороги на улице Бабушкина, - добавили в МЦУ Улан-Удэ.

Фото: мэрия Улан-Удэ