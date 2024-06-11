Общество 11.06.2024 в 13:40

К проливному дождю в Бурятии добавится град

В республике передали штормовое предупреждение
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Текст: Елена Кокорина
К проливному дождю в Бурятии добавится град

По данным местных синоптиков, Бурятию еще пару дней будет поливать дождем. Завтра, 12 июня, по северной половине республике сильные грозы, возможен град и усиление ветра при грозах до 15-18 м/с.

В Улан-Удэ завтра также ожидается дождливая погода. Ветер северо-западный ночью 5-10м/сек, днем 8-13 м/с. Температура ночью +9 +11, днем +17 +19.

13 июня пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +10 +12, днем +22 +24.

14 июня: ночью без осадков, утром местами туман, днем возможна гроза с дождем. Ветер западный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью +10 +12, днем +24 +26.

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и повышения оперативности реагирования необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС.

Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС» по телефонам 37-90- 51; 21-36-65.

Фото: loon.site

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с 5 по 11 июня

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