В Бурятии родился крупный малыш-богатырь

Республиканский перинатальный центр подвел итоги по прибавлению населения Бурятии маленькими жителями и сообщил о рождении самого крупного малыша за прошедшую неделю.

- Вес мальчика составляет 4 кг 510 г, а рост 59 см. Между тем самый маленький малыш, рожденный в этот же период, весит всего 1кг 400 г, а рост его 40 см, - рассказали в Перинатальном центре.

Всего за этот период на свет появилось 93 ребенка, из которых 50 мальчиков и 43 девочки. Среди них также есть и три двойни. Больше всего родов случилось 4 и 7 июня – 40 родоразрешений за два дня (по 20 на каждый).

Фото: loon.site