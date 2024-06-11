Общество 11.06.2024 в 14:14

В Бурятии родился крупный малыш-богатырь

Его рост достигает почти 60 см
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии родился крупный малыш-богатырь

Республиканский перинатальный центр подвел итоги по прибавлению населения Бурятии маленькими жителями и сообщил о рождении самого крупного малыша за прошедшую неделю.

- Вес мальчика составляет 4 кг 510 г, а рост 59 см. Между тем самый маленький малыш, рожденный в этот же период, весит всего 1кг 400 г, а рост его 40 см, - рассказали в Перинатальном центре.

Всего за этот период на свет появилось 93 ребенка, из которых 50 мальчиков и 43 девочки. Среди них также есть и три двойни. Больше всего родов случилось 4 и 7 июня – 40 родоразрешений за два дня (по 20 на каждый).

Фото: loon.site

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