Общество 11.06.2024 в 15:07

Социальный фонд в Бурятии «сливал» персональные данные мошенникам

Его недобросовестный сотрудник за это оказался под следствием
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Текст: Елена Кокорина
Социальный фонд в Бурятии «сливал» персональные данные мошенникам

В Советском районе «поймали» группировку, которая подозревается в мошенничестве с использованием электронных сертификатов, выдаваемых инвалидам. Один из участников группы работал в отделении Социального фонда России по Республике Бурятия.

В Следственном комитете рассказали, что другими участниками уголовного дела стали гендиректор коммерческой организации и два его работника. Всей группе вскоре предъявят обвинение в совершении четырех преступлений, связанных с мошенничеством, совершенным с использованием служебного положения.  

- Подозреваемый предприниматель продавал техсредства реабилитации для инвалидов. В 2023 году, он вступил в преступный сговор с сотрудником местного отделения Социального фонда и стал получать от него сведения об инвалидах, которым выдавались электронные сертификаты на приобретение технических средств реабилитации. Затем он связывался с инвалидами, вводил их в заблуждение относительно назначения сертификатов и обналичивал их через свой магазин путем заключения фиктивных сделок купли-продажи. Часть суммы от сертификата злоумышленник отдавал обманутым инвалидам, а ее треть оставлял себе, - рассказали в Следкоме.

В ближайшее время участникам преступной группы будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

Фото:  Номер один

 

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следствие следственный комитет мошенники инвалиды

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