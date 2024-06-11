Социальный фонд в Бурятии «сливал» персональные данные мошенникам

В Советском районе «поймали» группировку, которая подозревается в мошенничестве с использованием электронных сертификатов, выдаваемых инвалидам. Один из участников группы работал в отделении Социального фонда России по Республике Бурятия.

В Следственном комитете рассказали, что другими участниками уголовного дела стали гендиректор коммерческой организации и два его работника. Всей группе вскоре предъявят обвинение в совершении четырех преступлений, связанных с мошенничеством, совершенным с использованием служебного положения.

- Подозреваемый предприниматель продавал техсредства реабилитации для инвалидов. В 2023 году, он вступил в преступный сговор с сотрудником местного отделения Социального фонда и стал получать от него сведения об инвалидах, которым выдавались электронные сертификаты на приобретение технических средств реабилитации. Затем он связывался с инвалидами, вводил их в заблуждение относительно назначения сертификатов и обналичивал их через свой магазин путем заключения фиктивных сделок купли-продажи. Часть суммы от сертификата злоумышленник отдавал обманутым инвалидам, а ее треть оставлял себе, - рассказали в Следкоме.

В ближайшее время участникам преступной группы будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

Фото: Номер один