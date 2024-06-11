Общество 11.06.2024 в 17:15

В Улан-Удэ пройдет чемпионат по скоростному поеданию бууз

Победителю вручат годовой запас полуфабрикатов
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пройдет чемпионат по скоростному поеданию бууз

В ближайшую субботу улан-удэнцы смогут не только весело, но и сытно провести свой выходной день. 15 июня, в рамках празднования Дня Города, в парке «Юбилейный» состоится уже традиционный чемпионат по скоростному поеданию бурятского национального блюда – бууз.

- В соревновании могут принять участие 20 человек. Каждому участнику будет предоставлено 10 бууз, которые они должны съесть как можно быстрее. Максимально отведенное время поедания бууз – три минуты. Победитель конкурса получит в подарок 300 замороженных бууз от генерального партнера мероприятия- рассказали в Дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.

К участию допускаются люди, не имеющие противопоказаний для участия в конкурсе. Возраст участников – строго старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт. Допускаются к участию только первые 20 желающих, отправивших заявки до 12 часов 13 июня 2024г.

 Возрастное ограничение 0+

Фото: Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ

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отдых буузы чемпионат конкурс парк юбилейный

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