В Улан-Удэ Леониду Белых дадут пальнуть из пушки

Завтра, 12 июня, ровно в 12 часов в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Пушка будет установлена на сопке в мркн Шишковка.

- Ритуал полуденного выстрела введен в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России. Новая традиция связана с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». Право дать залп будет предоставлено Почетному гражданину города Улан-Удэ, Герою труда Российской Федерации Леониду Яковлевичу Белых, - рассказали в мэрии г. Улан-Удэ.

День Победы 9 мая, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год) 3 сентября, в День присвоения городу Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести» 11 сентября, в День народного единства 4 ноября и в День Конституции России 12 декабря.

Фото: мэрия города Улан-Удэ