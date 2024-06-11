Общество 11.06.2024 в 17:37

В Улан-Удэ Леониду Белых дадут пальнуть из пушки

Выстрел прозвучит в честь Дня России
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ Леониду Белых дадут пальнуть из пушки

Завтра, 12 июня, ровно в 12 часов в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Пушка будет установлена на сопке в мркн Шишковка.

- Ритуал полуденного выстрела введен в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России. Новая традиция связана с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». Право дать залп будет предоставлено Почетному гражданину города Улан-Удэ, Герою труда Российской Федерации Леониду Яковлевичу Белых- рассказали в мэрии г. Улан-Удэ.

День Победы 9 мая, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год) 3 сентября, в День присвоения городу Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести» 11 сентября, в День народного единства 4 ноября и в День Конституции России 12 декабря.

Фото: мэрия города Улан-Удэ

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