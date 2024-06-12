Общество 12.06.2024 в 10:53

Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем России

Россиян в своем поздравлении он назвал самыми лучшими людьми
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Текст: Елена Кокорина
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем России

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем России!

Наша страна – великая Россия – сильна своей многовековой историей, культурой, великими достижениями своих лучших сынов: писателей, поэтов, композиторов, художников, ученых и военачальников.

Главная ценность нашей страны – это люди. У нас они самые лучшие. В нашем Улан-Удэ проживает сотни национальностей, и все мы одна большая семья. Мы преклоняемся перед нашим великим прошлым, преодолеваем порой возникающие на нашем пути трудности, и с уверенностью смотрим в завтрашний день.

День России — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. От всей души желаю каждому из вас здоровья, добра, удачи, бодрости духа, успехов в делах и семейного благополучия.

Фото: мэрия города Улан-Удэ

Теги
день россии мэр город праздник

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