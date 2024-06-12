В Улан-Удэ выяснят кто виноват в падении ребенка с качели

В Советском районе Улан-Удэ проводится процессуальная проверка по факту падения 14-летней девочки с качели. Сообщение об этом происшествии было размещено в соцсетях и мессенджерах города.

Накануне, на площади Революции девочка упала на бетонное покрытие с качели из-за обрыва одной из металлических строп. 14-летняя пострадавшая с травмами головы и ушибом коленного сустава была доставлена в больницу.

- Следственным отделом по данному факту проводится доследственная проверка. Будут выяснены все обстоятельства происшествия, установлены лица, ответственные за своевременное обследование и надлежащее обслуживание качелей, после чего их действиям будет дана надлежащая правовая оценка, - комментируют в Следкоме/ республики.

Фото: loon.site