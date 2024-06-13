Автобусы и трамваи в Улан-Удэ выйдут в ночную смену

15 июня, в День города, жителей и гостей столицы ждёт множество ярких и интересных событий: концерты, ярмарки, выставки, фестивали и многое другое. По окончании праздничных мероприятий – в 23:00, с площади Советов начнут курсировать 14 автобусов Волгабас и ПАЗ МУП «Городские маршруты».

- Горожане смогу добраться до дома с помощью автобусов №№ 1, 2, 3, 10, 16, 17 и 46А. Выйдут на работу и трамваи. В это же время с остановки «ул. Советская» отправятся восемь трамвайных вагонов по маршрутам № 1, 2, 4, 7 и 8, - рассказали в мэрии города Улан-Удэ.

Фото: Номер один