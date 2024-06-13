Общество 13.06.2024 в 16:03

В ближайшие выходные в Улан-Удэ перекроют центр

15 июня автомобилистам придется ехать в объезд
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Текст: Елена Кокорина
В ближайшие выходные в Улан-Удэ перекроют центр

15 июня жители Улан-Удэ будут праздновать День города. В связи с проведением разных мероприятий и гуляний горожан, с 6:00 до 22:30 площадь Советов и прилегающие улицы Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова, а также проспект Победы, будут закрыты для автотранспорта.

- В связи с этим изменятся схемы движения ряда маршрутов МУП «Городские маршруты» и частных перевозчиков. Объезд будет осуществляться по улицам Коммунистическая, Смолина и Борсоева, - сообщили в Комитете по транспорту.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог.

Схемы объезда смотрите в фото новости.

 Фото: Комитет по транспорту города Улан-Удэ

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день города праздник дорога автобусы

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