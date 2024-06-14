Общество 14.06.2024 в 07:00

В поисках тени

В парке Орешкова после появления спортплощадки стало меньше деревьев
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Текст: Лариса Ситник
В поисках тени

В парке им. С. Орешкова на финишную прямую вышло строительство модульной спортивной площадки. Новая спортплощадка это здорово, но люди недовольны фактом ее появления в парке, а также царящим беспорядком, который вызвало это строительство.




Строительство в парке модульной спортивной площадки началось осенью 2023 года, а завершить стройку изначально обещали до конца декабря. Однако сейчас середина июня 2024, а работы там до сих пор идут.

Чиновники радостно рапортуют, что здесь горожане смогут заниматься массовыми видами спорта. Будут созданы условия для занятий футболом, баскетболом, хоккеем, воркаутом. А зимой здесь можно кататься на коньках и проводить хоккейные матчи. Предусмотрено и помещение для спортивных секций: зал единоборств, фитнес и т. д.

- Площадка умная - тут предусмотрены цифровые услуги для горожан: регистрация пользователей, оповещение о предстоящих мероприятиях, запись на посещение секций, Wi-Fi, есть и централизованное управление оборудованием, видеонаблюдение, - говорил ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - Таких площадок в нашем городе будут две: в парках им. Орешкова и «Юбилейный». Основную часть средств на строительство выделяет федеральный бюджет, город тоже вносит свою лепту.

Сейчас сообщается, что завершение строительных работ, уборка территории от мусора и открытие площадки планируются в июле 2024 года.

Однако не все горожане рады новому объекту в парке. В советские времена парк Орешкова представлял из себя густой сосновый лес, а сейчас он превращается в место, где находится все что угодно, кроме главных атрибутов парка - деревьев и газонов. Людей возмущает, что, вместо того, чтобы продолжать озеленение парка, высаживать крупномерные деревья, силы и средства тратятся не в то русло.

- Возмущает то, что возводится именно капитальное строение, очередное здание, которое «съедает» пространство для прогулок. Хотя есть и положительные примеры строительства: в 2020 году в этом же парке открыли интepaктивную детскую плoщaдку «Игpaл Бaйкaл». Там интересная задумка, пространство адаптировано под пpиpoдныe лaндшaфты. Все развлечения находятся на открытом воздухе. Высадили много растений и трав, за площадкой и насаждениями следят, там приятно прогуливаться. Также есть аллея с достаточно большим количеством деревьев в парке «Лион». Но и к нему есть вопросы - часть территории «Лиона» превратили в свалку старых автомобилей и отслуживших свой век каруселей, - рассказала «Номер один» неравнодушная горожанка, проживающая вблизи парка.

По словам местной жительницы, вместо того, чтобы отнимать площадь у парка, почему бы не возвести это строение на территории цирка-шапито. В свое время у парка под цирк отхватили почти треть территории. Сейчас эта земля под замком, цирк на этом месте давно не функционирует, все запущено. Вот там бы и строили - и парк бы не пострадал, и территорию бы облагородили.

- Была площадка для выгула собак. Люди там гуляли со своими питомцами. Теперь ее, видимо не будет, - сокрушается горожанка.

Известно, что строительством площадки занимается ООО «Национальные технологии» (ОПК). Именно с этой организацией министерство спорта и молодежной политики республики в конце февраля 2023 года заключило концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство, оснащение, техническое обслуживание и эксплуатацию объектов физической культуры и спорта – пяти модульных спортивных площадок капитального типа.

- Вопрос по площадке для выгула собак находится на контроле Дирекции по паркам, ООО «Национальные технологии», вопрос по ее восстановлению прорабатывается, - ответили на запрос нашей редакции чиновники из минспорта.

Неравнодушная горожанка сообщила нам и то, что строительство ведется просто по-варварски:   пострадала система полива. Столько денег в нее вложили, а теперь трубы и шланги порваны, сейчас все землей присыпали, но вряд ли восстановили. Деревья тоже сильно пострадали, засыхают, корни на строительной площадке валяются.

- В некоторых городах все деревья на учет поставлены, у нас же этого нет. Никто не считает, сколько загублено зелени. По-хорошему, при планировании строительных работ нужно принимать меры по защите деревьев, но нашему минспорта, видимо, важно только деньги освоить, - говорит женщина.

Чиновники обещают, что в рамках проекта компания выполнит озеленение, включая высадку деревьев. Но почему-то верится в это с трудом. Это только в проекте рисуют на картинке большие красивые деревья, в действительности высаживается пара-тройка чахлых кустиков.

В целом во всех городских парках однозначно не хватает того, что делает их местом отдыха: деревьев, в тени которых можно укрыться от летней жары. А в многострадальном парке Орешкова чиновники не только лишили парк главного достоинства — густого соснового леса, так еще и безобразно обрезали территорию, отдав значительную часть парка под цирк, церковь и ресторан с сауной, а теперь еще и под модульную площадку.


Фото: «Номер один»

 

 

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парки Улан-Удэ администрация Улан-Удэ парк орешкова

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