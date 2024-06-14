Проезд в Улан-Удэ подешевеет на 8 рублей

Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал в своем телеграмм-канале о скидках на проезд в общественном транспорте. Акция будет действовать с 14 июня до конца сентября этого года.

- Друзья, теперь вы можете сэкономить на проезде в общественном транспорте 8 рублей.

В преддверии Дня города мы присоединились к акции АО «Национальная система платежных карт». Чтобы получить скидку на проезд в трамвае или автобусе, необходимо лишь отсканировать QR-код или приложить смартфон к NFC-табличке. Как правило, они расположены у входа в транспортное средство на стекле. Узнать их можно по логотипу Системы быстрых платежей. Скидка будет на все поездки, - пишет градоначальник.

Фото: Номер один