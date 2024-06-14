Общество 14.06.2024 в 09:54

В центре Улан-Удэ продолжают косить траву

Работы проводятся ежедневно с 09.00 до 19.00
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Текст: Служба информации "Номер один"
В центре Улан-Удэ продолжают косить траву

С начала весны в Советском районе скосили траву на площади более чем 145 тысяч квадратных метров.

- Накануне подрядная организация завершила кошение травы на улице Борсоева и теперь приступит к работам в микрорайоне Батарейка. В планах также скосить растительность на улицах Кирова, Ленина и Калинина, - сообщили в районной администрации.

Работы проводятся ежедневно с 09.00 до 19.00 часов, если позволяют погодные условия. Сотрудники администрации Советского района контролируют процесс кошения и составляют заявки для подрядчиков.

Администрация Улан-Удэ обратилась к жителям города и напомнила о том, что им тоже нужно косить газоны и другую травяную растительность.

- Уважаемые горожане, индивидуальные предприниматели и руководители предприятий всех форм собственности! Убедительно просим вас провести работы по благоустройству прилегающей территории!

Напоминаем, что собственники зданий, помещений в них, строений, сооружений, земельных участков обязаны принимать участие в содержании собственных и прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством.

Этот порядок, в том числе включает содержание зеленых насаждений, кошение газонов и другой травянистой растительности.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

Теги
трава администрация города Улан-Удэ Советский район

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