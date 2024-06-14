В Улан-Удэ будут охранять площадь Советов, Арбат, бульвар Карла Маркса

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова комбинат по благоустройству совместно с ЧОП усилили работу по охране общественных территорий в дневное и вечернее время: площади Советов, Арбата, ул. Соборной, площади Революции, бульвара Карла Маркса и других.

- Главная цель сотрудничества с частным охранным предприятием – это контроль порядка в общественных местах, в частности решение проблемы вандализма. Сотрудники ЧОП будут регулярно контролировать территории и пресекать нарушения, - сообщили в мэрии города.

Фото: администрация города Улан-Удэ