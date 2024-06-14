Для танкистов СВО из Бурятии провели молебен

Бурятия всячески старается поддерживать наших ребят, находящихся сейчас на СВО. Глава республики Алексей Цыденов сегодня сообщил, что на этот раз к воинам приехал лама.

- В зоне специальной военной операции Батор лама провел молебен для земляков-танкистов. За два дня более ста военнослужащих смогли пообщаться с ламой. Воины очень ждали этой встречи. Спасибо нашей Сангхе, что напитывают духовными силами земляков, пишет Цыденов.

Ранее правительство Бурятии передало военным землякам большую партию гуманитарной помощи. Они получили современные квадрокоптеры, в том числе и с функцией ночного видения. Дроны ушли сразу в несколько военных подразделений из Бурятии находящихся на СВО.

Фото: из телеграмм-канала Алексея Цыденова