Общество 14.06.2024 в 14:15

Для танкистов СВО из Бурятии провели молебен

Более 100 бойцов смогли пообщаться с ламой
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Текст: Елена Кокорина
Для танкистов СВО из Бурятии провели молебен

Бурятия всячески старается поддерживать наших ребят, находящихся сейчас на СВО. Глава республики Алексей Цыденов сегодня сообщил, что на этот раз к воинам приехал лама.

- В зоне специальной военной операции Батор лама провел молебен для земляков-танкистов. За два дня более ста военнослужащих смогли пообщаться с ламой. Воины очень ждали этой встречи. Спасибо нашей Сангхе, что напитывают духовными силами земляков, пишет Цыденов.

Ранее правительство Бурятии передало военным землякам большую партию гуманитарной помощи. Они получили современные квадрокоптеры, в том числе и с функцией ночного видения. Дроны ушли сразу в несколько военных подразделений из Бурятии находящихся на СВО.

Фото: из телеграмм-канала Алексея Цыденова

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