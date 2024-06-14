Общество 14.06.2024 в 15:45

Госинспекторы Бурятии сами попались за незаконный вылов омуля

Их адвокат просил о прекращении уголовного дела
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Текст: Елена Кокорина
Госинспекторы Бурятии сами попались за незаконный вылов омуля

5 апреля 2024 года два госинспектора БУ «Бурприрода» были осуждены Кабанским районным судом за незаконную добычу байкальского омуля и белого хариуса. Каждого из них суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Между тем, сторона защиты обратилась в Верховный суд и просила отменить приговор и прекратить уголовное дело так как осужденные добровольно возместили причиненный ущерб.

- Жалоба была оставлена без удовлетворения, а приговор без изменения. Верховный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что осужденными не предпринимались меры по восстановлению экологического баланса озера Байкал, воспроизводства рыбных запасов и иные меры, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда. В этой связи оснований для прекращения уголовного дела не имелось, - прокомментировали в пресс-службе Верховного суда.

Фото: Номер один

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