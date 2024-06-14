Жители Бурятии возмущены свалкой возле Котокеля

Пользователи соцсетей делятся фотографиями мертвой рыбы, выброшенной на берег озера Котокель, и видами свалки мусора вдоль дороги к озеру.

«Дорога к озеру Котокель и состояние воды - ужас. Рыбу выкидывает на берег и запах...», - пишут наши земляки.







В комментариях пользователи также выражают негодование по поводу происходящего.

«Рядом с Байкалом такой ужас! Нет, не будет у нас никогда чистых озёр и рек, хороших дорог, законопослушных граждан и сытой жизни, видимо. Народ мы такой... Противоречивый», - пишут люди.

Ранее «Номер один» уже сообщал о том, что на озере Котокель в Прибайкальском районе Бурятии местные жители обнаружили дохлую рыбу, плавающую на поверхности водоема.

Как сообщили в Ангаро-Байкальском территориальном управлении росрыболовства, факт гибели рыбы ими зафиксирован.

«Инспекторы Баргузинского отдела выезжали на место, проводится проверка», - сказали в ведомстве.

В свою очередь, представители Управления ветеринарии Бурятии взяли пробы воды из озера для определения причины мора рыбы в озере.

«Исключены инфекционные болезни, показатель тяжелых металлов и уровень пестицидов также в норме», - сообщили ветеринары.

Таким образом, причины гибели рыбы пока остается неизвестной.





Фото: соцсети