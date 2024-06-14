Общество 14.06.2024 в 17:34

Жители Улан-Удэ жалуются на запущенный сквер

Горожанам не нравится состояние сквера «Яблоневый» в мкр. Аэропорт

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ жалуются на запущенный сквер

Жители микрорайона Аэропорт сообщают о том, что сквер «Яблоневый» зарос сорной травой, завален мусором, а «яблонями даже и не пахнет». Кроме того, в сквере вместо людей отдыхают главным образом бродячие собаки.

«Сквер весь зарос травой, яблонями даже и не пахнет, один мусор кругом . Так еще и собаки стаями ходят. Собаки агрессивные, не дай Бог покусают кого, кругом дети», -пишут в соцсетях горожане.

Напомним, сквер «Яблоневый» обновили в прошлом году. Там сделали открытую сцену, перед которой обустроили площадку со скамейками террасного размещения. Теперь здесь можно проводить различные мероприятия. Также появилась специальная площадка для выгула домашних питомцев. По просьбам жителей баскетбольная площадка перенесена подальше от окон. По периметру сквера обустроен газон с автополивом. В сквере высажены две большие ели, которые попадали под снос из-за реконструкции аэропорта «Байкал», а также почти 160 саженцев яблони лесной и тысяча саженцев кизильника.

В октябре 2023 года на территории недавно благоустроенного сквера «Яблоневый» в поселке Аэропорт была замечена группа пасущихся свиней. Хозяина животных установили и обещали оштрафовать.

 
Фото: соцсети

Теги
сквер аэропорт мусор яблоня

Все новости

В Бурятии под землю уходит сельская школа
14.06.2024 в 17:43
Жители Улан-Удэ жалуются на запущенный сквер
14.06.2024 в 17:34
В Бурятии прошел концерт посвященный строительству БАМа
14.06.2024 в 17:15
Жители Бурятии возмущены свалкой возле Котокеля
14.06.2024 в 16:50
Лесники Бурятии уехали тушить якутские пожары
14.06.2024 в 16:27
Владимир Павлов поздравил медиков с профессиональным праздником
14.06.2024 в 16:10
Госинспекторы Бурятии сами попались за незаконный вылов омуля
14.06.2024 в 15:45
ВСЖД ликвидировала 11 стихийных свалок в границах полосы отвода
14.06.2024 в 14:46
Улан-удэнцам устроят историческое лазерное шоу
14.06.2024 в 14:33
Для танкистов СВО из Бурятии провели молебен
14.06.2024 в 14:15
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июня

Читайте также
Жители Бурятии возмущены свалкой возле Котокеля

Также люди сообщают о мертвой рыбе на берегу и зловонном запахе

14.06.2024 в 16:50
Госинспекторы Бурятии сами попались за незаконный вылов омуля
Их адвокат просил о прекращении уголовного дела
14.06.2024 в 15:45
ВСЖД ликвидировала 11 стихийных свалок в границах полосы отвода
Около Транссиба мусорят посторонние лица, а убирать приходится железнодорожникам
14.06.2024 в 14:46
Улан-удэнцам устроят историческое лазерное шоу
За несколько минут в нем расскажут всю историю Бурятии
14.06.2024 в 14:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru