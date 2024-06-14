Жители Улан-Удэ жалуются на запущенный сквер

Жители микрорайона Аэропорт сообщают о том, что сквер «Яблоневый» зарос сорной травой, завален мусором, а «яблонями даже и не пахнет». Кроме того, в сквере вместо людей отдыхают главным образом бродячие собаки.

«Сквер весь зарос травой, яблонями даже и не пахнет, один мусор кругом . Так еще и собаки стаями ходят. Собаки агрессивные, не дай Бог покусают кого, кругом дети», -пишут в соцсетях горожане.

Напомним, сквер «Яблоневый» обновили в прошлом году. Там сделали открытую сцену, перед которой обустроили площадку со скамейками террасного размещения. Теперь здесь можно проводить различные мероприятия. Также появилась специальная площадка для выгула домашних питомцев. По просьбам жителей баскетбольная площадка перенесена подальше от окон. По периметру сквера обустроен газон с автополивом. В сквере высажены две большие ели, которые попадали под снос из-за реконструкции аэропорта «Байкал», а также почти 160 саженцев яблони лесной и тысяча саженцев кизильника.

В октябре 2023 года на территории недавно благоустроенного сквера «Яблоневый» в поселке Аэропорт была замечена группа пасущихся свиней. Хозяина животных установили и обещали оштрафовать.



Фото: соцсети