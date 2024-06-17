В городе Закаменск создают одни из лучших проектов комфортной городской среды

Город Закаменск стал трижды победителем Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды прошлых лет. Теперь в нем на средства гранта благоустраиваются парки и улицы.

На средства федерального гранта уже благоустроена улица Титова. Эту улицу закаменцы называют «транспортным пилотируемым кораблем, который открывает новые горизонты в общении, отдыхе и досуге».

Ярким акцентом новой территории стали качели, стилистическое решение которых подчеркивает главную красоту Закаменска - его горы.

Сегодня также ведутся работы по благоустройству общественных территорий в центральной части города Закаменск.

Почти завершены ремонтные работы по улице Крупской и улице Ленина. На 40 процентов реализованы мероприятия на Центральном бульваре в рамках концепции благоустройства «Связь времен».

- Все проекты благоустройств общественных территорий направлены на раскрытие идентичности Закаменска как места с уникальной природой, богатыми природными ресурсами и большой промышленной историей, а также динамичного и современного города, - подчеркнули в центре компетенций по вопросам городской среды Бурятии.

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды РБ