Общество 17.06.2024 в 14:01

В Бурятии с четверга ухудшится погода

На смену жаре придут похолодание и дожди
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с четверга ухудшится погода
Гидрометцентр Бурятии опубликовал краткий прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, 18-19 июня на большей части республики сохранится жаркая погода. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен град. Дневные температуры составят +27, +32 градуса.

20-21 июня смещение южного циклона вызовет дожди, местами грозы, ливни, возможен град. Прогнозируется переменный ветер 7-12, с порывами до 17-22 м/с. Температура днем понизится: по южной половине республики - до +12, +17, по северу будет до +23, +28 градусов.

22-24 июня ожидается неустойчивая, местами с дождями и грозами, теплая погода. Преобладающая температура днем составит +22, +27 градуса.

Фото: «Номер один»
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с 12 по 18 июня

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