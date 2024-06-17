В Бурятии с четверга ухудшится погода

Гидрометцентр Бурятии опубликовал краткий прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, 18-19 июня на большей части республики сохранится жаркая погода. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен град. Дневные температуры составят +27, +32 градуса.20-21 июня смещение южного циклона вызовет дожди, местами грозы, ливни, возможен град. Прогнозируется переменный ветер 7-12, с порывами до 17-22 м/с. Температура днем понизится: по южной половине республики - до +12, +17, по северу будет до +23, +28 градусов.22-24 июня ожидается неустойчивая, местами с дождями и грозами, теплая погода. Преобладающая температура днем составит +22, +27 градуса.Фото: «Номер один»