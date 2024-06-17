Колледж искусств Бурятии ждет абитуриентов

Колледж искусств имени Петра Чайковского приглашаем выпускников 9 и 11 классов для поступления. Приемная комиссия колледжа искусств начинает свою работу с 20 июня по адресу: Проспект Победы, 17.

Набор на обучение в новом учебном году 2024 – 2025 гг. пройдет на следующие специальности:

- народное художественное творчество (по видам: театральное творчество, хореографическое творчество);

- цирковое искусство;

-музыкальное искусство эстрады;

- инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, национальные инструменты народов России);

- вокальное искусство;

- сольное и хоровое народное пение;

- хоровое дирижирование;

- теория музыки;

- дизайн (в области культуры и искусства);

- живопись (по виду станковая живопись);

- социально-культурная деятельность (заочная форма обучения).



- Выпускники колледжа искусств им. П.И. Чайковского востребованы и поступают в ведущие ВУЗы страны, работают в учреждениях культуры города и районах Бурятии, - отметили в колледже.



Более подробную информацию Вы можете найти в разделе Абитуриенту на официальном сайте Колледжа.



Время работы приемной комиссии: с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

Фото: Номер один