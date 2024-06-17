Колледж искусств Бурятии ждет абитуриентов
Колледж искусств имени Петра Чайковского приглашаем выпускников 9 и 11 классов для поступления. Приемная комиссия колледжа искусств начинает свою работу с 20 июня по адресу: Проспект Победы, 17.
Набор на обучение в новом учебном году 2024 – 2025 гг. пройдет на следующие специальности:
- народное художественное творчество (по видам: театральное творчество, хореографическое творчество);
- цирковое искусство;
-музыкальное искусство эстрады;
- инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, национальные инструменты народов России);
- вокальное искусство;
- сольное и хоровое народное пение;
- хоровое дирижирование;
- теория музыки;
- дизайн (в области культуры и искусства);
- живопись (по виду станковая живопись);
- социально-культурная деятельность (заочная форма обучения).
- Выпускники колледжа искусств им. П.И. Чайковского востребованы и поступают в ведущие ВУЗы страны, работают в учреждениях культуры города и районах Бурятии, - отметили в колледже.
Более подробную информацию Вы можете найти в разделе Абитуриенту на официальном сайте Колледжа.
Время работы приемной комиссии: с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.
Фото: Номер один