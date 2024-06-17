Общество 17.06.2024 в 16:44

Многодетную мать в Бурятии накажут за избиение женщины

За рукоприкладство суд приговорил ее к штрафу в 6 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Многодетную мать в Бурятии накажут за избиение женщины

За нанесение побоев жительница Закаменского района оказалась на скамье подсудимых.

Как рассказали в пресс-службе районного суда, в ноябре 2023 года женщина в словесной перепалке не смогла удержать себя в руках и нанесла несколько ударов другой местной жительнице.

- В результате побоев, у последней были зафиксированы синяки не только на лице, но и на руках. В судебном заседании женщина вину свою признала и раскаялась в содеянном, - прокомментировали в суде.

Вынося приговор суд учел ряд смягчающих обстоятельств в отношении подсудимой, в частности: совершение правонарушения ею впервые, признание своей вины, раскаяние в содеянном, а также наличие троих детей, и приговорил ее к штрафу в размере 6 тысяч рублей.

Фото: loon.site

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