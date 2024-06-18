Общество 18.06.2024 в 11:35
«На меня вылез ребенок из груды мусора»
В Новосибирске соседи просят спасти детей от матери с синдромом Плюшкина
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске жители многоэтажки годами борются с 36-летней матерью, которая страдает синдромом Плюшкина. Женщина живет на пособия, подрабатывает и тащит в квартиру мусор. 2 года назад служба опеки забрала у нее дочку и сына, но потом детей вернули. Следом вернулись и тараканы, и вонь на весь подъезд. Подробности - в материале КП-Новосибирск.
«У меня сердце чуть не остановилось от увиденного»
В Новосибирске жители девятиэтажки на улице Богаткова уже 6 лет борются с матерью двоих детей. Женщина воспитывает тяжелобольную 15-летнюю дочку и 8-летнего сына. В 2018 году девочка стала выбрасывать из окна вещи, соседи с сотрудниками опеки тогда зашли в квартиру узнать, что случилось, и ужаснулись. Мусора было под потолок: все это в квартиру притащила мать детей. Из двушки тогда вывезли два самосвала хлама, забрали кошку с пятью котятами, дальние родственники помогли побелить стены. Девочку забрал на 3 месяца отец, сына поместили в реабилитационный центр. Но потом обоих вернули матери, ведь ей помогли навести дома порядок. Однако жизнь многоэтажки не изменилась. Вскоре двухкомнатная квартира снова стала тонуть в мусоре.
Детей снова изъяли из семьи и уже через 3 месяца вернули матери, которая подрабатывает помощником продавца в пивном киоске.
- К мусору уже прибавились четыре кошки и собака, судя по лаю - не одна. Собак она не выгуливает, животные ходят в туалет в квартире. Я уже устала писать в службу опеки. Мать заранее оповещают о визите соцслужб, она забрасывает мусор под кровать, в шкаф и по углам. Открывает окна на проветривание, заливает все хлоркой, стелет на пол коврики - и проходит проверку, - поделилась старшая по подъезду Наталья.
«Я не смогла переступить порог, меня чуть не вырвало»
Детей у матери просит забрать и ее родная сестра. К тому же та рассказывает - женщина накопила огромный долг по квартплате.
- Сестра получает пенсию на старшую дочь с инвалидностью и пособие по уходу за ребенком-инвалидом, плюс у нее есть подработки. Но платит только за свет, за 6 лет по «коммуналке» уже скопился долг порядка 300 - 350 тысяч. На меня, как на одного из собственников квартиры, подавали в суд, приставы арестовали счета с детскими выплатами, списывали деньги с карты. У меня самой трое детей и полупарализованный муж, я давно живу отдельно - пришлось доказывать это в суде. Деньги перестали списывать, но до сих пор каждый день звонят, напоминая о долге. В апреле 2023 года я выписалась из этой квартиры, потому что там действительно помойка, - объяснила Наталья, родная сестра женщины.
- После смерти матери я предлагала продать двухкомнатную квартиру, но сестра против. Мне очень жалко соседей: я не смогла даже переступить порог квартиры, меня чуть не вырвало от запаха. Не знаю, как с ней разговаривать: ей просто лень что-то делать. Детей нужно забирать, но я бы не подписалась их воспитывать, настолько они неуправляемые. У отца девочки своя семья, он не возьмет ее, так как ребенок с особенностями, тяжелый, путает горшок с кастрюлей. Отец мальчика не забирает его: родственники живут в глухой деревне, вряд ли мальчику там будет лучше, - рассуждает Наталья. - Хотелось бы найти детям новую семью, но соцработники говорят, что с матерью им лучше. Сами бы попробовали жить на такой помойке…
Фото: предоставлено местными жителями
«У меня сердце чуть не остановилось от увиденного»
В Новосибирске жители девятиэтажки на улице Богаткова уже 6 лет борются с матерью двоих детей. Женщина воспитывает тяжелобольную 15-летнюю дочку и 8-летнего сына. В 2018 году девочка стала выбрасывать из окна вещи, соседи с сотрудниками опеки тогда зашли в квартиру узнать, что случилось, и ужаснулись. Мусора было под потолок: все это в квартиру притащила мать детей. Из двушки тогда вывезли два самосвала хлама, забрали кошку с пятью котятами, дальние родственники помогли побелить стены. Девочку забрал на 3 месяца отец, сына поместили в реабилитационный центр. Но потом обоих вернули матери, ведь ей помогли навести дома порядок. Однако жизнь многоэтажки не изменилась. Вскоре двухкомнатная квартира снова стала тонуть в мусоре.
- По всему подъезду все эти годы ползают тараканы. Я писала жалобы во все инстанции. Впервые я попала в эту квартиру в апреле 2022 года, из груды мусора на меня тогда вылез ребенок. У меня сердце чуть не остановилось от увиденного, - рассказала председатель ТСЖ Ирина Витальевна.
Детей снова изъяли из семьи и уже через 3 месяца вернули матери, которая подрабатывает помощником продавца в пивном киоске.
- К мусору уже прибавились четыре кошки и собака, судя по лаю - не одна. Собак она не выгуливает, животные ходят в туалет в квартире. Я уже устала писать в службу опеки. Мать заранее оповещают о визите соцслужб, она забрасывает мусор под кровать, в шкаф и по углам. Открывает окна на проветривание, заливает все хлоркой, стелет на пол коврики - и проходит проверку, - поделилась старшая по подъезду Наталья.
«Я не смогла переступить порог, меня чуть не вырвало»
Детей у матери просит забрать и ее родная сестра. К тому же та рассказывает - женщина накопила огромный долг по квартплате.
- Сестра получает пенсию на старшую дочь с инвалидностью и пособие по уходу за ребенком-инвалидом, плюс у нее есть подработки. Но платит только за свет, за 6 лет по «коммуналке» уже скопился долг порядка 300 - 350 тысяч. На меня, как на одного из собственников квартиры, подавали в суд, приставы арестовали счета с детскими выплатами, списывали деньги с карты. У меня самой трое детей и полупарализованный муж, я давно живу отдельно - пришлось доказывать это в суде. Деньги перестали списывать, но до сих пор каждый день звонят, напоминая о долге. В апреле 2023 года я выписалась из этой квартиры, потому что там действительно помойка, - объяснила Наталья, родная сестра женщины.
Она говорит, что старшая дочка даже не научилась сама себя обслуживать, а младший мальчик стал настоящей занозой в школе. Еле-еле смог окончить второй класс, получил кучу жалоб от учителей и даже обокрал магазин.
- После смерти матери я предлагала продать двухкомнатную квартиру, но сестра против. Мне очень жалко соседей: я не смогла даже переступить порог квартиры, меня чуть не вырвало от запаха. Не знаю, как с ней разговаривать: ей просто лень что-то делать. Детей нужно забирать, но я бы не подписалась их воспитывать, настолько они неуправляемые. У отца девочки своя семья, он не возьмет ее, так как ребенок с особенностями, тяжелый, путает горшок с кастрюлей. Отец мальчика не забирает его: родственники живут в глухой деревне, вряд ли мальчику там будет лучше, - рассуждает Наталья. - Хотелось бы найти детям новую семью, но соцработники говорят, что с матерью им лучше. Сами бы попробовали жить на такой помойке…
Фото: предоставлено местными жителями