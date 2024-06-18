«На меня вылез ребенок из груды мусора»

- По всему подъезду все эти годы ползают тараканы. Я писала жалобы во все инстанции. Впервые я попала в эту квартиру в апреле 2022 года, из груды мусора на меня тогда вылез ребенок. У меня сердце чуть не остановилось от увиденного, - рассказала председатель ТСЖ Ирина Витальевна.





Она говорит, что старшая дочка даже не научилась сама себя обслуживать, а младший мальчик стал настоящей занозой в школе. Еле-еле смог окончить второй класс, получил кучу жалоб от учителей и даже обокрал магазин.



