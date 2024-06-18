Общество 18.06.2024 в 11:55
В Улан-Удэ изменят схему движения возле вокзала
Это сделано для снижения аварийности
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 5 июля для снижения аварийности изменят схему организации дорожного движения на ул. Революции 1905 года.
«На участке дороги вблизи домов №33 и №36 по ул. Революции 1905 года будет разрешен только поворот направо, в сторону Железнодорожного вокзала, согласно приведенной схеме», - сообщили в Комитете по транспорту.
«На участке дороги вблизи домов №33 и №36 по ул. Революции 1905 года будет разрешен только поворот направо, в сторону Железнодорожного вокзала, согласно приведенной схеме», - сообщили в Комитете по транспорту.
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