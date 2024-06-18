В Улан-Удэ изменят схему движения возле вокзала

В Улан-Удэ с 5 июля для снижения аварийности изменят схему организации дорожного движения на ул. Революции 1905 года.«На участке дороги вблизи домов №33 и №36 по ул. Революции 1905 года будет разрешен только поворот направо, в сторону Железнодорожного вокзала, согласно приведенной схеме», - сообщили в Комитете по транспорту.