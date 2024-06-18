Общество 18.06.2024 в 12:19

В районе Бурятии бешеная лиса забежала в подсобное хозяйство

Из-за нее под вакцинацию попали местные кошки и собаки
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии бешеная лиса забежала в подсобное хозяйство

В Заиграевском районе Бурятии бешеная лисица забежала в одно из личных подсобных хозяйств. Для всеобщей безопасности ветеринарам пришлось вакцинировать несколько кошек и собак, попавших в радиус неблагополучного пункта.

Как сообщили в Управлении ветеринарии республики, в Иволгинском районе сняли карантин по бешенству, обнаруженный в феврале этого года. Однако он тут же появился в Заиграевском районе.

- В феврале, близи села Кибалино Иволгинского района, бешенство было обнаружено в рамках мониторинга у добытой охотниками лисицы. Карантин был снят. На данный момент в Бурятии действует один очаг по бешенству в Заиграевском районе. Болезнь была выявлена у лисицы, забежавшей в одно из личных подсобных хозяйств, - комментируют в ветеринарии.

Для выявления подозрительных по заболеванию животных, ветеринары обошли дома, попадающие в радиус неблагополучного пункта, и вакцинировали от бешенства всех восприимчивых животных. Ими оказались семь собак и четыре кошки.

В ведомстве советуют не забывать ежегодно прививать домашних животных от бешенства. Это поможет предотвратить распространение болезни и спасти жизни.

Фото: loon.site

Теги
бешенство лисица вакцинация карантин

Все новости

В Бурятии родилась девочка всего в 1000 граммов
18.06.2024 в 13:15
Ветераны СВО из Бурятии поучаствуют в «Кубке Защитников Отечества»
18.06.2024 в 12:48
В Бурятии медведь терроризирует поселок
18.06.2024 в 12:40
В районе Бурятии бешеная лиса забежала в подсобное хозяйство
18.06.2024 в 12:19
В Улан-Удэ изменят схему движения возле вокзала
18.06.2024 в 11:55
«На меня вылез ребенок из груды мусора»
18.06.2024 в 11:35
С начала года семьи Бурятии получили более 120 миллионов рублей
18.06.2024 в 11:19
В Бурятии водитель подозрительного авто пытался сбежать от правоохранителей
18.06.2024 в 11:16
Жителям Бурятии порекомендовали прочитать статью о патриотическом социализме
18.06.2024 в 11:14
Осужденные в Бурятии посоревновались в силовом экстриме
18.06.2024 в 10:59
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
В Бурятии родилась девочка всего в 1000 граммов
Рост малышки 35 см
18.06.2024 в 13:15
В Улан-Удэ изменят схему движения возле вокзала
Это сделано для снижения аварийности
18.06.2024 в 11:55
«На меня вылез ребенок из груды мусора»
В Новосибирске соседи просят спасти детей от матери с синдромом Плюшкина
18.06.2024 в 11:35
С начала года семьи Бурятии получили более 120 миллионов рублей
Эти средства были выделены в рамках регионального маткапитала
18.06.2024 в 11:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru