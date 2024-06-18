В районе Бурятии бешеная лиса забежала в подсобное хозяйство

В Заиграевском районе Бурятии бешеная лисица забежала в одно из личных подсобных хозяйств. Для всеобщей безопасности ветеринарам пришлось вакцинировать несколько кошек и собак, попавших в радиус неблагополучного пункта.

Как сообщили в Управлении ветеринарии республики, в Иволгинском районе сняли карантин по бешенству, обнаруженный в феврале этого года. Однако он тут же появился в Заиграевском районе.

- В феврале, близи села Кибалино Иволгинского района, бешенство было обнаружено в рамках мониторинга у добытой охотниками лисицы. Карантин был снят. На данный момент в Бурятии действует один очаг по бешенству в Заиграевском районе. Болезнь была выявлена у лисицы, забежавшей в одно из личных подсобных хозяйств, - комментируют в ветеринарии.

Для выявления подозрительных по заболеванию животных, ветеринары обошли дома, попадающие в радиус неблагополучного пункта, и вакцинировали от бешенства всех восприимчивых животных. Ими оказались семь собак и четыре кошки.

В ведомстве советуют не забывать ежегодно прививать домашних животных от бешенства. Это поможет предотвратить распространение болезни и спасти жизни.

Фото: loon.site