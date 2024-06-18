Мэрия Улан-Удэ раскритиковала ТГК-14 за нерасторопность

В Улан-Удэ ТГК-14 не восстановила благоустройство на 58 участках, где проводились аварийно-восстановительные работы тепловых сетей в 2023 году. Об этом сообщили сегодня в Комитете городского хозяйства мэрии города.«Сотрудники Управления административного контроля Комитета городского хозяйства неоднократно проводили выездные проверки, фиксировали факты нарушений, привлекали организацию к административной ответственности. Теперь по всем фактам будет подготовлено обращение в прокуратуру и в суд для понуждения восстановления нарушенного благоустройства», - заявили в комитете.Так участок благоустройства на Краснофлотской, 18 до сих пор не принят. Некачественный асфальт, разбитый бордюрный камень и строительный мусор соседствует с жителями многоквартирного дома с прошлого года.ТГК-14 не торопится с ремонтом и на участке по Краснофлотской, 2Б. По графику капитального ремонта его должны были сдать до 1 июня 2024 года, а с 1 июня подрядная организация должна была приступить к асфальтированию.- Однако ТГК-14 допустила достаточно большое затягивание сроков, участок до сих пор вскрыт. Создаются негативные условия для жителей, которые устали с 10 мая терпеть под своими окнами эти работы, - пояснил и.о. заместителя председателя Комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Иван Рыбальченко.Ситуацию прокомментировали и в ТГК-14:- На сегодняшний день для восстановления благоустройства после ремонта тепловых сетей запланирован ремонт асфальта на 58 участках. Выполнено асфальтирование на 15 участках. В работе находятся 9 участков, - сообщили в пресс-службе энергокомпании.Фото: мэрия Улан-Удэ