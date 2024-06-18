Студенты Бурятии помогают садить лес

Сотрудники АУ РБ «Лесрессурс» вместе со студентами Бурятской сельхозакадемии и Бурятского колледжа технологий и лесопользования восстановили лес на площади 193 гектаров. Все студенты учатся по направлению «лесное дело».









- Посадки проводились на территории Заудинского и Заиграевского лесничеств. Для нас очень важно, что в деле восстановления лесов принимают участие студенты. Знания и практический опыт обязательно им пригодятся в будущей профессии. Выражаем огромную благодарность всем участникам посадок! - рассказал Владимир Бакиров, руководитель АУ РБ «Лесрессурс».

Общими усилиями было высажено более 733 тысяч сеянцев сосны.

- Подобные мероприятия призваны не только поддержать идею возрождения лесов, но и обратить внимание населения на экологическое воспитание и культуру поведения в лесах, - прокомментировали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Восстановление леса – одно из важнейших направлений реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Фото: РАЛХ