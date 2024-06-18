Общество 18.06.2024 в 15:28

Бурятию вновь ожидает трехдневный потоп

Дождь будет лить до конца рабочей недели
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Текст: Елена Кокорина
Бурятию вновь ожидает трехдневный потоп

На протяжении трех дней, начиная с 19-го и до пятницы 21 июня, Бурятию ожидают дожди и порывистый ветер.

19 июня синоптики прогнозируют местами грозы, днём возможны ливни и град. Ветер восточный 4-9 м/сек., днём в отдельных районах до 13-18 м/сек., при грозах порывистый.

20-21 июня местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-западный до 7-12 м/сек., в отдельных районах до 15-20 м/сек., при грозах порывы до 24 метров.

Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей и гостей республики быть осторожными и соблюдать меры безопасности при нахождении на улице. Водителей просят соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, а по возможности вообще отказаться от дальних поездок.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «112».

Фото: loon.site

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