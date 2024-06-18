Общество 18.06.2024 в 16:30

Пенсионеры в Бурятии получили срок за рубку сосен

Два года лишения свободы им назначили условно
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Текст: Елена Кокорина
Пенсионеры в Бурятии получили срок за рубку сосен

Двое пожилых жителей Кяхтинского района были признаны виновными в незаконной рубке сосен. За спил пяти деревьев суд назначил пенсионерам по два года условно.

Как рассказали в пресс-службе Кяхтинского суда 22 февраля мужчины приехали на территорию Кяхтинского участкового лесничества.

- Обсудив способ и детали совершения преступления и распределив между собой действия, мужчины прибыли в лесной массив и в нарушение требований лесного законодательства, спилили пять растущих жизнеспособных сосен объемом три кубометра. В суде они признали свою вину, в содеянном раскаялись. Оба являются пенсионерами по возрасту и имеют небольшой доход, - прокомментировали в районном суде.

Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с лишением права заниматься заготовкой древесины на один год.

Фото: Елена Кокорина

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