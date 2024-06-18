В Бурятии обустроят два маршрута на вершину горы Мунку-Сардык

Федерация экстремальных видов спорта и путешествий республики Бурятия «Байкальский экстрим» стала победителем конкурса президентских грантов с проектом «Горы для людей».

В команду проекта входят федерация «Байкальский экстрим», горное движение «Хан-Тенгри», Бурятская поисково-спасательная служба и администрация муниципального образования «Окинский район».

- Проект создаст два маршрута на вершину горы Мунку-Сардык для безопасного горного туризма. Маршруты будут разделены на подъём и спуск, а также промаркированы и оснащены перилами на опасных участках. Улучшатся условия пребывания туристов в базовом лагере - будут обеспечены базовые санитарные удобства и создана инфраструктура для проведения массовых мероприятий, - сообщили в министерстве туризма Бурятии.

Участники проекта получат знания об особенностях горного туризма, правилах поведения в горах и навыках оказания первой помощи.

Самым масштабным мероприятием станет всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык» (возрастное ограничение 6+) в 2025 году, посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Каждый участник получит памятный значок с символикой Победы, примет участие в концертах песен военных лет и кинопоказах под открытым небом военных фильмов.

Фото: loon.site