В Бурятии шьют подушки для раненых бойцов СВО

В Заиграевской библиотеке Бурятии организовали мастер-класс по пошиву ортопедических подушек для раненых бойцов СВО. Технологией пошива поделилась активный волонтёр по оказанию помощи участникам спецоперации Евгения Жачек.

- Умелые руки Евгении Николаевны шьют ортопедические подушки, подлокотники, рукавицы, вяжут из пряжи различные изделия и сувениры бойцам на СВО. Евгения Николаевна имеет инвалидность, и не понаслышке знает, что нужно для комфортного отдыха и сна человеку, имеющему проблемы со здоровьем, - отметили в местной газете "Вперед".

Мастерица поделилась на мастер-классе всеми хитростями и тонкостями работы. Все участницы справились на отлично и ушли с мастер-класса не только с новыми знаниями, но и с готовыми изделиями, которые сшили сами.

- Теперь в их планах – сшить еще больше изделий и отправить посылку для бойцов СВО, - добавили в газете.

Фото: газета "Вперед", Заиграевский район