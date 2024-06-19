Врач из Бурятии получила премию «Нефрожизнь» за помощь людям с заболеваниями почек

Врач из Бурятии Вера Бадмаева получила престижную премию «Нефрожизнь» за помощь людям с хроническими заболеваниями почек.

Эта премия вручается за выдающиеся достижения в области оказания помощи людям с хроническими болезнями почек. А именно - в улучшении диагностики, лечении и реабилитации пациентов, развитии диализной и трансплантационной помощи, применении современных инновационных лекарственных средств, оказании своевременной медицинской помощи и социальной поддержки.

Вера Бадмаева работает главным внештатным нефрологом минздрава Бурятии, руководит Республиканским нефрологическим центром РКБ им. Н.А. Семашко.





Награду врачу от лица пациентов вручила Татьяна Никитина, руководитель регионального отделения Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА». Торжественное награждение прошло в день празднования Дня медицинского работника.

Данная награда вручается впервые в истории бурятской медицины.

- Поздравляем Веру Бадмаеву с получением заслуженной награды и желаем дальнейших успехов! - поздравили врача в минздраве.

Фото: минздрав РБ