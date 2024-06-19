Общество 19.06.2024 в 17:30

Над полями Бурятии заметили летающие беспилотники

Железные птички намерены облегчить работу местных фермеров
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Текст: Елена Кокорина
Над полями Бурятии заметили летающие беспилотники

В Бурятской сельхозакадемии осваивают полевые агродроны Agras T20. Беспилотники были созданы специально для распыления жидких пестицидов, гербицидов, инсектицидов, а также твердых удобрений и семян. Они значительно облегчат работу фермеров и в перспективе помогут повысить урожайность, сообщили в БГСХА.

Накануне студенты направления «Агрономия» и преподаватели кафедры общего земледелия обработали гербицидами посевы зерновых культур на полях Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства, находящихся в Иволгинском районе.

- В эту посевную агрономический факультет выезжает в поля бурятских аграриев с дронами, выезды носят договорной характер и становятся площадкой для практики у студентов. Использование агродрона в образовательном процессе позволяет ребятам освоить цифровые компетенции и современные технологии в сельском и лесном хозяйстве. Этот навык поможет им в будущей профессии, ведь беспилотники-агрономы вскоре смогут стать главными помощниками в сельском хозяйстве, - считает декан агрономического факультета Арсалан Манханов.

В 2023 году, благодаря программе «Приоритет-2030», академией для оснащения лаборатории цифрового сельского и лесного хозяйства приобретены четыре агродрона. Были проведены первые испытания – «железная птичка» уже успела полетать над полями фермеров Иволгинского и Кабанского районов.

Фото: БГСХА

Теги
сельское хозяйство дроны беспилотники посевная студенты

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