Общество 20.06.2024 в 14:46

В Бурятии будут делать БАДЫ из плодов облепихи

Ученые из ВСГУТУ придумали инновационный способ их получения
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии будут делать БАДЫ из плодов облепихи

Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали инновационный способ получения активированной добавки к пище на основе продуктов переработки жома облепихи.

- Особенностями нового метода является использование ультразвуковой обработки и выдержка во влажном состоянии, что сокращает длительность процесса производства и улучшает функционально-технологические свойства готового продукта, - прокомментировали во ВСГУТУ.

Активированная пищевая добавка на основе облепихового жома может использоваться при производстве лечебно-профилактических, функциональных пищевых продуктов. Кроме этого, комплекс биологически активных веществ в добавке позволяет использовать ее в качестве сырья для производства косметических и парфюмерных средств.  Также высокое содержание питательных веществ и пищевых волокон делает активированную добавку перспективным компонентом для производства кормов для животных и птицы.

По словам разработчиков, процесс получения активированной добавки состоит из четырёх этапов: обработка ультразвуком, выдержка во влажном состоянии, сушка и измельчение.

- Предлагаемый способ физической обработки сырья из облепихового жома способствует повышению микробиологической безопасности. Жом биоактивируют, выдерживая его во влажном состоянии. Это позволяет осуществить фазу активации ферментов, под действием которых происходит набухание и наклевывание зародыша семян. Затем активированный облепиховый жом сушат до влажности 14% и измельчают, - рассказала один из авторов разработки, заведующий кафедрой «Технология продуктов из растительного сырья» ВСГУТУ, профессор Анна Золотарева.

Активация облепихового жома позволяет повысить содержание биологически активных веществ, таких как флавоноиды, токоферолы, каротиноиды, витамины до 7% по сравнению с известными способами.

Напомним, облепиховый жом — это ценное сырьё, которое производится из ягоды облепихи во время её переработки. Он представляет собой масленичные на ощупь шкурки облепихи с ярко выраженным запахом ягоды.

 

Фото: loon.site

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