За лужами в Улан-Удэ наблюдают камеры

Из-за начавшегося дождя в Улан-Удэ возобновили работу по откачке луж. Наблюдение за ними ведется теперь с помощью камер, а также путем объезда территорий.

Как сообщили в Комбинате по благоустройству города, 20 июня на линию вышли восемь вакуумных машин.

- Они работают на улицах Банзарова, Калинина, Советская, Ленина, Набережная, Смолина, Балтахинова и Ключевская. Сотрудники Комбината по благоустройству осматривают каждый район города на наличие большого скопления воды, - прокомментировали в ведомстве.

Оставить заявку на откачку большого скопления воды можно по телефонам круглосуточной диспетчерской: 379-646 и 380-838.

Фото: Комбинат по благоустройству города Улан-Удэ