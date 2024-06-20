Общество 20.06.2024 в 15:03
За лужами в Улан-Удэ наблюдают камеры
В городе вновь приступили к откачке дорожных наводнений
Текст: Елена Кокорина
Из-за начавшегося дождя в Улан-Удэ возобновили работу по откачке луж. Наблюдение за ними ведется теперь с помощью камер, а также путем объезда территорий.
Как сообщили в Комбинате по благоустройству города, 20 июня на линию вышли восемь вакуумных машин.
- Они работают на улицах Банзарова, Калинина, Советская, Ленина, Набережная, Смолина, Балтахинова и Ключевская. Сотрудники Комбината по благоустройству осматривают каждый район города на наличие большого скопления воды, - прокомментировали в ведомстве.
Оставить заявку на откачку большого скопления воды можно по телефонам круглосуточной диспетчерской: 379-646 и 380-838.
Фото: Комбинат по благоустройству города Улан-Удэ