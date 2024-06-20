Гиды в Бурятии должны до 1 июля попасть в федеральный реестр

С 1 июля 2024 года все инструкторы-проводники должны быть включены в федеральный реестр. Без этого гиды не смогут проводить экскурсии, напомнили в минтуризма Бурятии.

Аттестацию гидов-проводников в республике проводит министерство туризма Бурятии. Но те, кто не успевают пройти ее, могут воспользоваться упрощённой процедурой и попасть в реестр без аттестации.

Что для этого нужно сделать:

- обратитесь к туроператору или в региональное представительство своей спортивной федерации (ФСТР, ФАР, подводного спорта);

- туроператор или региональное отделение внесёт вас в список инструкторов-проводников и направит его в центральный аппарат спортивных федераций;

- получите форму анкеты и перечень необходимых документов для внесения в реестр от своей федерации;

- заполните анкету и отправьте её в центральный аппарат федерации.

Дополнительную информацию можно найти на следующих сайтах: аттестация инструкторов-проводников (https://attestation.tssr.ru/), Федерация альпинизма России (https://alpfederation.ru/page/93/?ysclid=lxkjj3irwd508933579), Федерация подводного спорта России (https://ruf.ru/certification_of_instructors-guides.html?ysclid=lxkjm5wom0979369032).

Фото:loon.site



