Авиабеспредельщика из Бурятии в аэропорту встретил наряд полиции

Житель Заиграевского района Бурятии рискует попасть в «черный список» авиакомпаний за нарушение правил перелета. Летев из Москвы, он не смог пережить шести часов без дозы никотина и закурил прямо на борту самолета.

Вызов наряда полиции к воздушному судну, осуществлявшему перелёт по маршруту «Москва-Улан-Удэ», поступил накануне в дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте.

- Причиной вызова стало курение на борту самолета. Нарушителем оказался 28-летний житель поселка Заиграево. Мужчина закурил в туалете во время перелета, тем самым нарушив требования о запрете курения табака в отдельных помещениях. В отношении пассажира был составлен административный протокол, - рассказали в полиции.

Теперь "авиакурильщику" грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Кроме этого его могут внести в «черный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допускать гражданина на борт по законным основаниям.

Фото: loon.site